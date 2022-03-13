Эксперт назвал меры, необходимые для выравнивая курса рубля

По мнению специалиста, в текущей экономической ситуации курс рубля требует мягкого валютного регулирования.

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, какие меры необходимы, чтобы в сегодняшних условиях курс рубля стал ровным. Специалист отметил, что сейчас нужно введение мягкого валютного регулирования. Об этом пишет агентство «Прайм».

На сегодняшний день курс доллара и евро продолжает увеличиваться даже несмотря на поддержку отечественной валюты со стороны ЦБ и правительства, заметил эксперт. В случае, если ограничение продажи валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки не покажет желаемых итогов, то можно прибегнуть к другим методам.

«Требуется введение мягкого валютного регулирования. В том числе, запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах» — заявил специалист.

Кроме того, Тузов отметил, что нужен запрет на валютные спекуляции, при этом резидентов необходимо обязать продавать 100% валютной выручки.

Разрешение на покупку валюту можно давать только для расчетов по сделкам и договорам, уверен эксперт. По его мнению, подобные предложения были высказаны еще 7 лет назад и до сих пор остаются актуальными.

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