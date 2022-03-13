В Петербурге пьяный водитель зажал полицейскому руки дверью и протащил его 200 метров

Возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 36-летний мужчина 12 марта, ночью, никак не хотел покидать свой автомобиль.

Все произошло у дома 14 по улице Камышовой. Полиция остановила иномарку, у водителя наблюдались явные признаки алкогольного опьянения.

На уговоры полицейских выйти из машины дебошир не поддавался. Затем мужчина стеклом водительской двери зажал руки инспектора и начал движения с увеличением скорости. Прежде чем освободиться, правоохранителя протащили порядка 200 метров.

В этот же день, утром, злоумышленника задержали в квартире дома 53 по улице Матроса Железняка.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Приозерском районе.