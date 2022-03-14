Еще 38 петербуржцев скончались от последствий коронавируса

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 38 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в понедельник, 14 марта. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», по всей России за сутки вирус забрал жизни 533 человек. Побороть болезнь смогли 105 243 россиянина, из них 1 162 петербуржца.

В городе также выявили еще 1 547 случаев заражения коронавирусом. Город занял третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Свердловская область, где за сутки выявили 2 132 зараженных человек. На втором месте оказалась Башкирия — 1 702 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у переболевших COVID-19 после выздоровления могут развиться некоторые заболевания, которые не поддаются лечению и остаются навсегда. У 15% россиян из 100%, перенесших новую болезнь, одним из главных постковидных последствий становится развитие сахарного диабета. При этом среди этих 15 избранных — у 2% диабет начал прогрессировать из-за коронавируса.