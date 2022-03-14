Власти заявили, что Россия выполнит обязательства по государственным ценным бумагам

Власти заявили, что Россия выполнит обязательства по государственным ценным бумагам
Власти заявили, что Россия выполнит обязательства по государственным ценным бумагам. Фото: Pixabay

Правительство РФ отметило, что Россия в полном объеме и вовремя выполнит свои обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг.

Государственные долговые обязательства будут исполняться с помощью платежных поручений Минфина банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и в необходимые сроки. То, как будут перечисляться средства, зависит от санкционных ограничений в отношении правительства и Банка России. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

В случае неисполнения банком-корреспондентом платежного поручения, оно будет отозвано. В таком случае оплата по еврооблигациям будет проводиться в рублях по курсу Банка России на день платежа. А также, Национальный кредитный депозитарий самостоятельно рассчитается с кредиторами либо переведет средства на обычные счета лиц и счета иностранных кредитных организаций в зависимости от места хранения сертификата выпуска еврооблигаций.

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что у Москвы есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк РФ принял решение о расширении временного диапазона расчета официального курса с целью повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю.

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