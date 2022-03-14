Власти заявили, что Россия выполнит обязательства по государственным ценным бумагам

Правительство РФ отметило, что Россия в полном объеме и вовремя выполнит свои обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг.

Государственные долговые обязательства будут исполняться с помощью платежных поручений Минфина банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и в необходимые сроки. То, как будут перечисляться средства, зависит от санкционных ограничений в отношении правительства и Банка России. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

В случае неисполнения банком-корреспондентом платежного поручения, оно будет отозвано. В таком случае оплата по еврооблигациям будет проводиться в рублях по курсу Банка России на день платежа. А также, Национальный кредитный депозитарий самостоятельно рассчитается с кредиторами либо переведет средства на обычные счета лиц и счета иностранных кредитных организаций в зависимости от места хранения сертификата выпуска еврооблигаций.

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что у Москвы есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк РФ принял решение о расширении временного диапазона расчета официального курса с целью повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю.