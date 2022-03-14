Граждане РФ смогут обменять наличную валюту на золотые слитки

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне в течение этого года смогут покупать в уполномоченных банках золотые слитки и другие драгоценные металлы за наличную валюту.

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что это поможет российским гражданам, которые не знают, куда направить приобретенную иностранную валюту. Также будет запущен процесс вовлечения иностранной валюты обратно в оборот российской экономики.

Ранее эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Надежда Грошева посоветовала не вынимать из банковской упаковки золотые слитки, приобретенные в качестве инвестиций. Она отметила, что приобрести драгоценный слиток можно в банке, для этого необходимо иметь при себе паспорт. Перед покупкой слиток взвешивается с точностью до 0,01 грамма, при этом покупатель должен видеть весы. При приобретении слитка вместе с ним выдается уникальный сертификат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам главы Министерства финансов Антона Силуанова, заморожена половина золотовалютных резервов Российской Федерации. Порядка 50% золотовалютных резервов Центробанка России в заморозке в связи со введенными санкциями.