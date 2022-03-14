Риэлторы озвучили баснословную стоимость дворца Пугачевой

Риэлторы назвали примерную стоимость дворца российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста Максима Галкина.

Стоимость дворца звездной четы в подмосковной деревне Грязь стоит около 10 миллионов долларов, сообщает «7 Дней».

По информации издания, именно столько стоит шестиэтажный дом, площадь которого 2300 «квадратов». Дворец включает в себя бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. Площадь участка равняется одному гектару.

Специалисты считают, что цена такой недвижимости стоит не менее чем десять миллионов долларов. По сегодняшнему курсу это свыше миллиарда ста миллионов рублей.

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