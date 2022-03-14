Риэлторы озвучили баснословную стоимость дворца Пугачевой

Риэлторы озвучили баснословную стоимость дворца Пугачевой
Стоимость жилья звезд равна более 1 млрд рублей. Фото: pixabay.com

Риэлторы назвали примерную стоимость дворца российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста Максима Галкина.

Стоимость дворца звездной четы в подмосковной деревне Грязь стоит около 10 миллионов долларов, сообщает «7 Дней».

По информации издания, именно столько стоит шестиэтажный дом, площадь которого 2300 «квадратов». Дворец включает в себя бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. Площадь участка равняется одному гектару.

Специалисты считают, что цена такой недвижимости стоит не менее чем десять миллионов долларов. По сегодняшнему курсу это свыше миллиарда ста миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что догадки пользователей сети подтвердились. Шоумен Иван Ургант находится не в России.

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