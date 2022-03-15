Кардиолог рассказала, что делать при учащенном сердцебиении

В первую очередь нужно померить давление и пульс. Фото: Pixabay

В первую очередь нужно померить давление и пульс. Фото: Pixabay

Врач-кардиолог Анна Кореневич объяснила, что делать по сильном сердцебиении, когда нет возможности обратиться к врачу.

Специалист отметила, что в первую очередь нужно успокоиться, а после проверить давление и пульс. Именно от этого будут зависеть дальнейшие действия.

Если пульс в пределах 90-120, а артериальное давление в норме, то нужно сделать дыхательную гимнастику и расслабиться. Такой уровень сердцебиения считается нормой в состоянии покоя, рассказала кардиолог на своем Youtube-канале.

Если давление повышено, то следует принять назначенные врачом препараты. Если же оно понижено, то нужно принять горизонтальное положение, поднять ноги и пить больше воды.

Пациентам, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, врач посоветовала избегать стрессов и негативной информации, больше гулять на свежем воздухе и стараться получать позитивные эмоции.

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