В мире коронавирусом заразилось более 459 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 459 миллионов, а число летальных исходов преодолело показатель в шесть миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 25 февраля в университет поступили сведения о 459 636 458 зараженных и 6 045 431 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 10,7 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 79 561 138. Далее следуют Индия (42 993 494), Бразилия (29 391 345).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 17 124 792. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 354 157.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предостерег, что подштамм «омикрона» BA.2 может быть заразнее предыдущих штаммов.