Мужчина с Дыбенко пытался зарезать сожителя по квартире

Покушение на убийство произошло в квартире на Дыбенко. Фото: google.maps

Покушение на убийство произошло в квартире на Дыбенко. Фото: google.maps

Петербургская полиция задержала мужчину, подозреваемого в покушении на убийство жителя Невского района.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 13 марта в полицию от медиков поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома №11/1 по улице Дыбенко. В больницу с этого адреса доставили 65-летнего мужчину с колото-резаными ранениями шеи, ранами головы, шоком. Он в тяжелом состоянии.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала 43-летнего мужчину, который проживал вместе с пострадавшим в этой квартире. Его подозревают в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что найденный в квартире на Тухачевского ребенок умер за неделю до пожара.