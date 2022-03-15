У мужчины из Индии после инсульта выросли волосы на языке

У мужчины из Индии после инсульта выросли волосы на языке
"Оволосение" языка произошло из-за разрастания нитевидных сосочков языка. Фото: pixabay

В Индии к врачам пришел пациент с жалобой на волосы на языке. Они появились после того, как мужчина перенес инсульт.

Об этом специалисты из Института медицинских наук Шри Нараяны рассказали в журнале JAMA Dermatology.

За три месяца до того, как язык покрылся странными волосками, мужчина перенес инсульт. После этого он питался только пюреобразной и жидкой пищей.

А через два с лишним месяца он заметил черные пятна на поверхности языка. Язык был покрыт толстым черным слоем, образованным длинными тонкими волокнами. Аномального бактериального или грибкового роста при проведении анализов у мужчины не нашли.

Как пояснили врачи, «оволосение» языка произошло из-за разрастания нитевидных сосочков языка. В норме они вырастают до 1 мм, и отделяются от поверхности языка при приеме твердой пищи или обычной чистке щеткой. А из-за мягкой пищи и отсутствия гигиены сосочки способны вырасти до 2 см.

Пациенту дали рекомендации по гигиене полости рта, и через 20 дней его язык пришел в норму.

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