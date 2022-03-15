«Яндекс» задумался о том, чтобы продать «Дзен» и «Новости»

"Яндекс" задумался о том, чтобы продать "Дзен" и "Новости". Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

"Яндекс" задумался о том, чтобы продать "Дзен" и "Новости". Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

«Яндекс» может продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».

Как стало известно, одним из потенциальных покупателей «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» может стать VK. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на несколько источников, осведомленных о планах компании.

Один из собеседников агентства рассказал, что в условиях усложнения доступа к капиталу и перемены в экономической ситуации «Яндекс» думает сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов. Еще один информатор подтвердил, что «Яндекс», действительно, думала о продаже «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» еще 4-5 лет назад, и осенью 2021-го снова вернулись к этому вопросу.

Отмечается, что «Яндекс» может принять такое решение в связи с тем, что компания хочет быть более технологичной, в то время как «Яндекс.Дзен» развивается скорее как социальная сеть. На счет «Яндекс.Новостей», то, как утверждает один из источников, он подвержен критике «со всех сторон».

При этом самой компании заявили, что «не комментируют слухи». Представитель VK также отказался от комментария.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что социальная сеть «Вконтакте» запустила приложение, которое позволяет перенести в социальную сеть фото и видео из Instagram, при этом материалы попадут в закрытый альбом.