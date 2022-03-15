Володин отменил обязательное ношение масок в Госдуме

В Государственной Думе отменили масочный режим.

По поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина в Госдуме отменили обязательное ношение масок. Об этом сообщает Telegram-канал Государственный Думы.

«По поручению Вячеслава Володина в Госдуме отменен масочный режим», — отмечается в сообщении.

Несмотря на отмену масочного режима, сохраняются ограничения на посещения здания Думы. Так, пропуска, как и раньше, могут заказывать руководители фракций и председатели комитетов и комиссий. Подчеркивается, что ограничения носят временный характер и в ближайшее время будут отменены.

До этого прекратили проверку QR-кодов, открыли буфеты и столовые.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Москве с 15 марта отменился масочный режим, о чем сообщил мэр Москвы в своем блоге. Он отметил, что такой шаг позволяет сделать стабильное улучшение эпидемиологической ситуации.