В ПФР заверили, что до 25 марта на карты некоторых россиян придет минимум 8 000

В ПФР заверили, что до 25 марта на карты некоторых россиян придет минимум 8 000. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ПФР заверили, что до 25 марта на карты некоторых россиян придет минимум 8 000. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На банковские карты многих россиян до 25 марта поступят денежные средства в размере минимум 8 000 рублей. Специалисты рассказали условия и время поступления таких выплат.

По словам специалистов, денежные суммы поступят гражданам, обеспечивающим уход за ребенком в возрасте до полутора лет. Неработающим такие средства с 2022 года выделят Пенсионный фонд, а работающим — работодатель. Об этом сообщает PRIMPRESS.

В ведомстве отметили, что деньги может получить либо неработающий родитель, либо родственник, опекун, ухаживающий за ребенком. При этом важно, чтобы человек не получал пособие по безработице.

В случае, если мама ребенка была уволена во время декрета или отпуска по уходу за ребенком, выплата составит до 40% от ее среднего дохода. Во всех остальных случаях денежные суммы будут предоставляться в минимальном размере, а именно — 7 678 рублей.

Впервые оформляющим деньги средства поступят в течение пяти рабочих дней после подтверждения информации в ПФР. После этого выплата будет поступать с 1 по 25 число каждого месяца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что граждане России, которые получают выплаты на банковскую карту национальной платежной системы «Мир», в марте могут рассчитывать на приятный подарок от банков.