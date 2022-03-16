Эксперт посоветовала пить больше воды и двигаться, чтобы справиться с весенним стрессом

Эксперт посоветовала пить больше воды и двигаться, чтобы справиться с весенним стрессом. Фото: pixabay

Эксперт посоветовала пить больше воды и двигаться, чтобы справиться с весенним стрессом. Фото: pixabay

Этой весной жители России подвержены сильному стрессу из-за плохих новостей, а также из-за увеличения продолжительности светового дня, или недавно перенесенного коронавируса. Специалист рассказала, что может способствовать улучшению эмоционального фона человека.

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова подчеркнула, что многие люди испытывают весной стресс и, в частности, потому что тяжело переносят изменение длительности светового дня. Об этом и том, как улучшить свое состояние специалист побеседовала с радио Sputnik.

Эксперт отметила, что действенный способ справиться со стрессом — это употребление большого количества воды. Павлова заявила, что когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует специальный гормон, которые провоцирует выработку кортизола.

Также, по словам специалиста, уничтожению гормонов стресса способствует физическая активность и специальная дыхательная гимнастика.

Если со стрессом не удалось справиться таким образом, то лучше проконсультироваться со специалистом, считает врач.

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