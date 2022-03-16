В Петербурге умерло еще 34 пациента с коронавирусом

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 34 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 16 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня разделяют на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на Неве обогнала Москва, где выявлено 40 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Московская область — 20 смертей. В Ленинградской области от умерли еще два пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 32 722. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 362 478 человек, в том числе 576 за вчерашний день.

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