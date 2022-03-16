В мире коронавирусом заразилось более 461 млн человек

В мире коронавирусом заразилось более 461 млн человек
В мире коронавирусом заразилось более 461 млн человек. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 461 миллион, а число летальных исходов преодолело показатель в шесть миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 16 марта в университет поступили сведения о 461 461 685 зараженных и 6 051 011 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 10,7 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 79 586 694. Далее следуют Индия (42 996 062), Бразилия (29 441 039).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 17 160 872. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 354 702.

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