В уходящих из России иностранных компаниях работает более 200 тысяч человек

Международные компании, которые приостанавливают работу в РФ или полностью покидают российский рынок, обеспечивают работой более 200 тысяч человек в стране.

Как сообщает Forbes, крупнейшим работодателем, заявившем об уходе из России, является сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. В компании работают 62 тысячи россиян.

Второй по количеству работников является корпорация PepsiCo. Всего на предприятиях компании в РФ работает около 19 тысяч человек.

IKEA на три месяца приостановила работу всех российских магазинов, за исключением 14 торговых центров Mega. Также остановлено местное производство и закупки у местных подрядчиков. 15 тысяч работников IKEA увольнять не стали, им сохранят зарплату.

Российские предприятия Yum! Brands, владеющей брендами KFC и Pizza Hut, насчитывают более 14,5 тысячи сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Samsung заявили, что следят санкциями против России и готовят планы действий.