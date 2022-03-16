Летучие мыши, сурки и сурикаты улетели из Пулково

Россельхознадзор проконтролировал перевозку летучих мышей, сурков и сурикатов из Петербурга в Якутию. Животные летели через аэропорт Пулково.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, предполетный досмотр четырех летучих мышей и четырех сурков и сурикатов провели в грузовом терминале Пулково. Животные летели из Петербурга в Якутию, где их ждал индивидуальный предприниматель.

В ходе ветеринарного контроля инспекторы ведомства установили, что на животных есть все необходимые документы, перевозка осуществляется без нарушений, а их здоровье не вызывает опасений. После этого летучие мыши, сурки и сурикаты отправились в Якутию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 16 марта отменили 43 рейса.