Раскрыто опасное последствие из-за препаратов для лечения COVID

Раскрыто опасное последствие из-за препаратов для лечения COVID
Если после коронавируса есть жалобы на боли в животе, изжогу, тошноту и рвоту, следует пройти обследование. Фото: комитет по здравоохранению

Применение широкого спектра лекарств при лечении коронавируса может обернуться язвой желудка. Об этом заявил врач-профилактолог Сергей Токарев.

По его словам, лечение средней и тяжелой форм вируса связано с приемом большого количества лекарств. Некоторые из них обладают ульцерогенными побочными эффектами и могут привести к образованию язв. Особенно это касается жаропонижающих и обезболивающих.

Доктор медицинских наук отметил в беседе с Ura.ru, что пациентам с хроническим гастритом стоит решить вопрос о назначении противоязвенных препаратов.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у перенесших коронавирус пациентов наиболее часто проявляются такие заболевания, как сахарный диабет и сбой щитовидной железы.

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