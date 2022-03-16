Петербург занял третье место в России по числу заболевших COVID

Петербург занял третье место в России по числу заболевших COVID
Петербург продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 569 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. Это третий показатель по стране.

Об этом в среду, 16 марта. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 6 279 человек выздоровели и прекратили лечение. Еще 34 пациента скончались.

Город занял третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Петербург опережают лишь Свердловская область, которая занимает первое место с 1802 новыми случаями, и Москва, занявшая вторую строчку с 1621 случаем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при заражении «стелс-омикроном» у человека будут симптомы, как и при инфицировании обычным штаммом COVID-19, но в усиленном варианте.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

коронавирусная пандемия новости СПб оперштаб


 

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