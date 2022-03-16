Водитель «Газели» погиб в массовой аварии на Софийской улице

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло смертельное ДТП.

Трагическая авария случилась 16 марта у дома 8 на Софийской улице. В 15:45 57-летний мужчина за рулем «Газели» заехал на стоящий в результате поломки автомобиль «Валдай», после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще двумя авто марок «Фольксваген» и «Субару».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, водитель «Газели» получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте. Автоледи 47-лет за рулем «Субару» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машина, попавшая в ДТП на Обводном канале, была набита подростками. По словам свидетелей случившегося, участниками аварии стали два авто, оба сильно пострадали. На дороге раскидано большое количество запчастей, которые отлетели от машин при ударе. Кроме того, под одной из легковушек заметна большая лужа.