МЭА предположили, что перебои с поставками российской нефти могут вызвать «глобальный шок»

Вероятные перебои с поставками российской нефти могут спровоцировать глобальный шок на рынке.

Международное энергетическое агентство предостерегло, что перебои с поставками нефти из России могут вызвать глобальный шок на рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мартовский отчет МЭА.

По предварительным прогнозам, с апреля добыча нефти в России может упасть на три миллиона баррелей в сутки. Такая ситуация может сложиться из-за введенных санкций и отказа части покупателей от экспорта сырья из России. На Западе предположили, что рост цен на сырьевые товары ускорит инфляцию и при этом замедлит экономический рост.

Подчеркивается, что только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают свободными добывающими мощностями, которые смогли бы компенсировать падение российской добычи нефти.

В МЭА отметили, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов может сократиться на 2,5 млн б/с, а в случае запрета на поставки потери могут быть еще больше. По оценке агентства, трубопроводные поставки нефти из России в европейские страны, Китай и Белоруссию сохранятся, при этом морские поставки в Китай, вероятно, вырастут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что аналитик предрек резкое повышение на газ в Европе. В текущей обстановке цены на газ могут дойти до новых рекордных уровней.