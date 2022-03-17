В России за сутки выявили 34,8 тысячи случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 34 819 человек.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 484 257.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 561 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 363 039 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 112 614 человек. Общее количество выздоровлений достигло 15 934 645.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 804 человека. Третье место у Москвы — 1 352 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог Крючков заявил о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ.