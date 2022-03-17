Повышенный спрос заставил «Магнит» увеличить фасовку сахара в 20 раз

Ежедневно в продуктовом магазине «Магнит» теперь фасуют до 107 тонн сахарного песка.

Так как на сахар фиксируется небывалый спрос, сети пришлось увеличить его фасовку. Представители компании сообщили, что могут фасовать еще больше сахара — до 285 тонн в день, передает «Коммерсантъ».

Директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента розничной сети «Магнит» Екатерина Лобанова объяснила, что данный продукт от производителей поступает в магазины сети систематически. При этом товар не относится к категории приоритетных, оперативно заказывается упаковка и выстраивается логистика поставок.

По словам Лобановой, полки с сахаром в магазинах должны всегда ломиться от продукта. Однако дистрибуторы не успевают формировать партии продукции в связи с повышенным спросом, добавили в «Магните». Быть может, собственная фасовка, сможет покрыть растущий спрос и увеличить скорость доставок в розничные магазины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минпромторге успокоили россиян, заявив, что дефицита подгузников и женских прокладок не предвидится.