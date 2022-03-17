Не до красоты: AbbVie перестанет поставлять ботокс и филлеры в Россию

Американская биофармацевтическая компания AbbVie приостанавливает поствки ботокса и филлеров в Россию из-за спецоперации на Украине.
Как сообщает «Коммерсантъ», альтернативы филлерам почти нет.
Кардинальным шагом стала приостановка поставки на территорию Российской Федерации продуктов эстетической медицины. Этим блоком в структуре AbbVie занимается Allergan Aesthetics — подразделение, образованное из компании Allergan, которую AbbVie приобрела в позапрошлом году.
К слову, полностью замораживать поставки, судя по всему не будут. Ботулинотерапия применяется также в урологии и неврологии, а AbbVie заявила, что продолжит обеспечение пациентов лекарствами в России.
Филлеры бренда Juvederm в РФ лидеры в своей группе. По информации GxP News, в общей сложности филлеры устанавливались в прошлом году 1,7 млн раз, в том числе 44,4 процента пришлось на бренд Juvederm.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Unilever заявил о приостановке импорта и экспорта в Россию и из нее.