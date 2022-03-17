Пешеход, сбитый у метро «Звенигородская», скончался в больнице

Пешеход, сбитый у метро &#171;Звенигородская&#187;, скончался в больнице
Пострадавший скончался в больнице. Фото: Pixabay

Молодой человек, которого машина сбила на пешеходном переходе у станции «Звенигородская», скончался в больнице.

Как сообщает «Фонтанка», 20-летнего пешехода госпитализировали накануне около 20 часов вечера в Мариинскую больницу. Спустя несколько часов, около полуночи, он скончался от тяжелых травм.

Правоохранительные органы после аварии возбудили уголовное дело о нарушении ПДД. За рулем «Шевроле», который сбил пешехода, находился 29-летний нелегальный мигрант. Он задержан на двое суток.

ДТП произошло накануне у дома №4 по Звенигородской улице. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда его сбила иномарка. Автомобиль после наезда остановился только на перекрестке Звенигородской и Загородного проспекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель «Газели» погиб в массовой аварии на Софийской улице.

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