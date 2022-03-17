По трассе М-11 за год проехали более 6 млн абонентов МегаФона

Более 6 миллионов абонентов МегаФона проехали по трассе М-11 «Нева», соединяющей Санкт-Петербург и Москву в прошлом году. Всего водители провели за рулем своих авто около 120 миллионов часов. За это время можно обогнуть земной шар свыше 50 тысяч раз. Такие данные приводят аналитики оператора, изучив обезличенный интернет-трафик своих клиентов на магистрали.

Традиционно чаще других по маршруту ездили москвичи и петербуржцы. Также двумя столицами интересовались путешественники из Нижнего Новгорода, Твери, Великого Новгорода, а также Самары и Мурманска.

Пики ожидаемо приходились на дни школьных каникул всех сезонов и активный период отпусков летом. К осени поток автолюбителей незначительно снизился, но к марту 2022 года вновь показал рост – почти на 20% по отношению к весне прошлого года.

Самый «разговорчивый» отрезок трассы зафиксирован в Московской области – на нем абоненты МегаФона приняли порядка 180 млн голосовых вызовов. Однако путешественники чаще использовали data-трафик, чем голос. В дороге они прокачали более 7 Пб мобильного интернета. Это значит, что каждый из 6 млн уникальных абонентов компании мог трижды посмотреть автомобильный блокбастер «Форсаж» в разрешении Full HD.