Владимир Путин заявил, что российскому бизнесу в Крыму будет оказана поддержка

Владимир Путин заявил, что российскому бизнесу в Крыму будет оказана поддержка
Владимир Путин заявил, что российскому бизнесу в Крыму будет оказана поддержка. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес, который опасался санкций Запада, теперь может осуществлять деятельность в Крыму.

По словам Владимира Путина, в настоящий момент есть все условия для работы российского бизнеса в Крыму без опасения западных санкций. Об этом пишут РИА Новости.

«Теперь нечего бояться, теперь они (российские бизнес-структуры) могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что теперь бизнес-структуры могут разворачивать в Крыму свою деятельность, открывать и осваивать новые ниши рынка.

Президент России также заметил, что подобную активность бизнеса обязательно поддержат власти, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковской системы и финансовых условий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что санкции, действительно, усложняют жизнь, но не помешают планам развития Санкт-Петербурга, отметил президент РФ Владимир Путин.

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