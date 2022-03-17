Россиянам рассказали о повышении цен на товары для домашних животных до 10%

Россиянам рассказали о повышении цен на товары для домашних животных до 10%. Фото: pixabay

Россиянам рассказали о повышении цен на товары для домашних животных до 10%. Фото: pixabay

Большинство товаров для домашних животных увеличились в цене на 5-10%.

Генеральный директор Союза производителей зообизнеса Татьяна Колчанова рассказала о повышении цен на большую часть продукции для домашних животных. Об этом сообщают «Известия»

Эксперт отметила, что сейчас основной проблемой является паника. Она отметила, что запасов хватит на месяц-полтора, поэтому за это время проблемы с логистикой должны решиться.

«Но люди приходят и покупают мешками, сметают с полок, что создает определенные сложности. Мы также выявляем недобросовестных предпринимателей», — заявила Колчанова

Специалист подчеркнула. что минимальная накрутка цен сейчас составляет от 5 до 10%, но некоторые площадки могут их увеличить на 60%. Отмечается, что цены накручиваются как на импортные товары, так и на отечественные.

Колчанова заметила, что несмотря на ажиотаж компании пытаются сдерживать рост цен. Дефицит продуктов не ожидается благодаря запасам, сформированным в начале года.

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