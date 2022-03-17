Эксперт предупредил о том, что жирная пища может спровоцировать тромбоз

Эксперт предупредил о том, что жирная пища может спровоцировать тромбоз. Фото: Pixabay

Эксперт предупредил о том, что жирная пища может спровоцировать тромбоз. Фото: Pixabay

Врач рассказал, что тромбоз может быть спровоцирован рядом привычек, среди которых употребление углеводной или жирной пищи.

Врач-терапевт, кардиолог-аритмолог, функциональный диагност Владимир Пирожников заявил, что у человека могут появиться тромбы, если есть привычка есть жирную пищу. Такую еду необходимо разбавлять белком, клетчаткой и свежими овощами. Об этом сообщает «Доктор Питер».

«Опасно чрезмерное употребление простых углеводов и сахара, которые в немалых объемах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах», — заявил Пирожников.

Также специалист отметил, что причинами тромбоза может стать употребление в пищу маргарина, содержащего большое число жиров, которые могут сгустить кровь. Также привести за собой тромбоз может употребление копченых колбас. По мнению врача, их лучше заменить на вареное мясо, куриную грудку или натуральную ветчину.

Но есть и обратная сторона медали. От тромбов часто страдают люди, которые сидят на диетах, поэтому не стоит ограничивать себя в еде, заметил эксперт. Лучше не есть много свиной и говяжьей печени, так как в них есть витамины, которые плохо влияют на свертываемость крови.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты посоветовал людям, страдающим от аллергии, начать курс приема лекарств за две-три недели до сезона цветения, а также чаще проветривать жилое помещение.