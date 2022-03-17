Экс-директора и руководителя Киришского лесничества осудили за взятку

Бывшего директора и главного лесника Киришского лесничества в Ленобласти приговорили к тюрьме за получение взятки в размере 1,25 млн рублей.

Чиновники действовали в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года. По данным следствия, чиновники договорились с предпринимателем о получении взятки за сокрытие факта незаконной вырубки лесов на территории нескольких лесничеств, а также нарушения закона при приеме-передаче участков по окончании срока договоров аренды.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по области, речь шла о 5 млн рублей. Однако через посредника сообщники Киришского лесничества получили лишь 1,25 млн.

За получение взятки в особо крупном размере суд приговорил обоих мужчин к 7 годам условно с испытательным сроком на 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что согласно материалам дела, бывший начальник таможни Северо-Западного таможенного управления, получил в 2016 году от нескольких юридических лиц взятку в 27 тысяч долларов.