Российское правительство введет рассрочку на оплату за счетчики ЖКХ

В России введут рассрочку на оплату за счетчики ЖКХ. Фото: pixabay

В России введут рассрочку на оплату за счетчики ЖКХ. Фото: pixabay

Власти в России намерены ввести для населения рассрочку на оплату установки счетчиков горячей и холодной воды, тепла и электричества в квартирах.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую версию плана первоочередных действий кабмина. Согласно документу, правительство также намерено изменить порядок начисления штрафов за просрочку платежей за услуги ЖКХ для россиян и управляющих компаний и опоздание с поверкой счетчиков, которые вышли из срока годности.

Кроме того, власти хотят выделить 269,2 миллиарда рублей на программы льготной ипотеки, а также 35 миллиардов рублей для субсидирования проектного финансирования.

В плане указано, что все эти меры будут утверждены до 28 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме предложили освободить россиян от штрафов за просрочку кредита.