Российские магазины стали отменять промоакции и скидки на товары

Российские магазины стали отменять промоакции и скидки на товары
«Ашан», «Магнит» и «О’Кей» в марте сообщили, что продукты первой необходимости не будут взлетать в цене. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

С конца февраля ряд поставщиков российского ретейлера X5 Group («Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») приняли решение отказаться от промоакций.

В компании отметили, что граждане до сих пор по различным скидкам приобретали половину товаров, однако в сложившейся ситуации это невыгодно ни производителям, ни ретейлерам.

Как сообщает РБК, промоакции отменяют не только транснациональные компании, но и отечественные производители, которые находятся в зависимости от зарубежного сырья.

Так, в продуктовой сети «Верный» отметили, что от промоакций отказалась примерно треть поставщиков. Также с отказом поставщиков от части согласованных ранее скидочных условий столкнулась и сеть «Азбука вкуса».

Все же большинство поставщиков не планирует отказываться от скидок окончательно, а планируют взять паузу для подготовки нового плана акционных предложений.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 4 марта, в Северной столице может начать свою работу горячая линия для жалоб на рост цен. У петербуржцев появится возможность пожаловать на необоснованно завышенные цены. С 4 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение заниматься вопросом повышенных цен.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц спрогнозировал, что в ближайшие три месяца в России продолжится рост цен на продукты. Экономист заявил, что в российские магазины приходится завозить очень много импортных продуктов, чтобы полки не пустовали. Но для населения это куда страшнее высоких цен.

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