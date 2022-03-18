ЦБ предупредил россиян о неизбежном повышении инфляции в 2022 году

ЦБ заявили, что российская экономика входит в период масштабной перестройки. Это неизбежно повлечет за собой временное повышение инфляции. Об этом говорится в заявлении Центробанка по результатам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Отмечается, что по недельным оценкам, с начала марта инфляция значимо ускорилась. На динамике цен также отражается всплеск спроса покупателей на определенные товары, а также ослабление рубля.

В ЦБ все же рассчитывают, что со временем инфляция вернется к показателям в 4%. Такие показатели ожидаются к 2024 году.

Ранее совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка. Соответствующее решение было принято утром понедельника, 28 февраля. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты. Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на пост главы Банка России.