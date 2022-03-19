Врач предостерег россиян от чрезмерного переедания фруктов

Специалисты отмечают чрезвычайную пользу фруктов, но только если есть их в умеренных количествах.
Употребление фруктов в больших количествах может привести к развитию диабета и ожирению, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов. Об этом пишет «Доктор Питер».
По словам Кутушова, главная опасность тут скрывается в большом содержании фруктозы. Так, организм человека способен перерабатывать небольшое количество фруктозы, поэтому рекомендуется потреблять в сутки около 10-25 граммов этого вещества, иными словами примерно два яблока в день.
Специалист отметил, что от большого количества фруктозы организм человека начинает работать сверх своих возможностей, а это приводит к серьезным заболеваниям.
Также, нужно помнить об опасности чрезмерного употребления фруктозы. Если есть слишком много фруктов, у человека сильно возрастает риск жирового гепатоза печени, инсулинорезистентности, диабета, ожирения и гипертонии.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалист посоветовал людям, страдающим от аллергии, начать курс приема лекарств за две-три недели до сезона цветения, а также чаще проветривать жилое помещение.