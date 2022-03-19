Эксперт предположил, когда западные компании решат вернуться в Россию

Эксперт предположил, когда западные компании решат вернуться в Россию
Эксперт предположил, когда западные компании решат вернуться в Россию. Фото: pixabay

Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Владимир Миловидов рассказал, когда западные компании, приостановившие деятельность на территории России, вернутся в страну.

По мнению Миловидова, компании, ушедшие на время из России, решат вернуться к работе в стране примерно летом. Особенно это касается тех организаций, которых будет нетрудно заменить конкурентам. Об этом сообщают РИА Новости.

Также возвращению компаний будет способствовать дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России, считает эксперт.

Экономист подчеркнул, что в настоящее время никакого коллапса на финансовом рынке России нет. Так, рубль больше не падает по отношению к доллару и евро, и экспорт при этом сократился только по некоторым позициям.

По мнению специалиста, в зависимости от того, как рынок будет входить в плавное русло, можно будет строить среднесрочные и долгосрочные планы, но дать четкий прогноз по конкретным компаниям сейчас затруднительно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт предрек «увядание» доллара США. В настоящее время он перестает быть основной валютой на планете.

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