Лиз Трасс засомневалась, что санкции с российских бизнесменов могут снять в ближайшем будущем

Лиз Трасс засомневалась, что санкции с российских бизнесменов могут снять в ближайшем будущем. Фото: pixabay

Лиз Трасс засомневалась, что санкции с российских бизнесменов могут снять в ближайшем будущем. Фото: pixabay

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс скептически относится к факту снятия ограничительных мер, введенных в отношении российских предпринимателей, в обозримом будущем.

Лиз Трасс выразила крайнее сомнение, в том, что санкции с российских бизнесменов скоро снимут. Об этом она рассказала в опубликованном субботнем интервью газете The Times, пишет ТАСС.

«Я не вижу такой ситуации», — заявила глава МИД Великобритании в ответе на вопрос о возвращении бизнесмена, владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича в Соединенное Королевство.

По мнению Ли Трасс, снять санкции с бизнесменов будет невероятно сложно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что западные компании, приостановившие деятельность на территории России, могут вернуться к лету. Особенно это касается тех организаций, которых будет нетрудно заменить конкурентам.