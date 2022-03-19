Гинзбург раскрыл секрет, какой продукт может помочь отсрочить старость

Стало известно, что может немного отсрочить старость. Если употреблять этот продукт в возрасте 40 лет и старше, то можно замедлить процессы старения, считает эксперт.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что особо внимание стоит уделить пророщенной фасоли. Об этом он рассказал в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия.

По словам Гинзбурга, в пророщенной фасоли содержится растительный белок, который полезен людям в возрасте от 40 и старше. По словам специалиста, растительный белок способен замедлить процессы старения.

Кроме того врач подчеркнул, что детям и молодым людям необходимо употреблять больше животного белка, чем растительного. Его можно найти в мясе, рыбе, яйцах и других продуктах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты отмечают чрезвычайную пользу фруктов, но только если есть их в умеренных количествах.