За минувшие сутки в Китае зафиксировали два летальных случая от COVID-19 впервые за год

За минувшие сутки в Китае зафиксировали два летальных случая от COVID-19 впервые за год. Фото: pixabay

За минувшие сутки в Китае зафиксировали два летальных случая от COVID-19 впервые за год. Фото: pixabay

В Китае зафиксировали два летальных случая от коронавируса впервые за год.

На фоне активного распространения коронавирусной инфекции в Китае за минувшие сутки выявили два летальных исхода. При этом последний раз смерть пациента в связи с COVID-19 был зафиксирован 25 января 2021 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

В пятницу, 18 марта, в Китае зафиксировали 2 228 новых случаев коронавируса, из которых 71 ввозной и 2 157 локальные. Подобные показатели фиксируют больше недели. Раньше цифры по заражению достигали таких значений в самом начале 2020 года при распространении вируса преимущественно на территории КНР.

Больше всего зараженных обнаружили в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, где за минувшие сутки было зарегистрировано 1 674 заражения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл». Препарат разработан в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.