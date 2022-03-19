Минтранс рассказал, сколько тратят зарубежные компании на облет России

Минтранс рассказал, сколько тратят зарубежные компании на облет России
Минтранс России рассказал, сколько тратят зарубежные компании на облет страны. Фото: pixabay

По расчетам министерства транспорта, еженедельно зарубежные авиакомпании тратят более 37,5 миллионов на облет России.

Как стало известно, расходы иностранных компаний из-за облета России достигают достаточно больших цифр. В пресс-службе министерства транспорта страны рассказали, что решение некоторых государств об одностороннем прекращении полетов для российских самолетов обернулось не самой лучшей стороной не только для жителей России, но и для для граждан этих же самых государств.

Отмечается, что для компаний за рубежом в результате ответной меры также значительно выросла дальность перелетов. Например, перелет из Лондона в Токио через Россию по Транссибирскому маршруту составляет 9,5 тысячи километров, но если использовать другой маршрут, то 11,2 тысячи километров.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях ограничения на воздушное пространство России дополнительные расходы более чем 19 стран составляют более 37,5 миллиона долларов США каждую неделю.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у правительства Великобритании появилось полномочие задерживать любой самолет Российской Федерации, который окажется в воздушном пространстве королевства.

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