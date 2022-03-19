Стало известно, с какими болезнями помогает бороться апельсиновый сок

Стало известно, с какими болезнями помогает бороться апельсиновый сок
Стало известно, от каких болезней может защитить апельсиновый сок. Фото: Pixabay

Если регулярно употреблять апельсиновый сок, то можно поспособствовать снижению риска развития некоторых опасных заболеваний, считают эксперты.

В апельсиновом соке содержится множество питательных веществ, помогающих поддерживать и укреплять иммунную систему человека. В связи с этим специалисты рекомендуют регулярно употреблять апельсиновый сок, но при этом не переходить границы. По мнению экспертов, лучше выпивать в сутки не более 150 миллилитров напитка, или по другому — один стакан в день. Об этом пишет The Sun.

Рекомендуемый объем является самым оптимальным и позволит подавить негативные реакции в организме, которые могут развиться в серьезные заболевания.

Профессор Филип Колдер, соавтор доклада и профессор иммунологии питания Саутгемптонского университета, терапевтическое действие апельсинового сока тем, что витамин С влияет на воспаление, регулируя выработку цитокинов, которые могут нанести ущерб статусу воспаления. Кроме того, по мнению специалиста, витамин С также помогает повысить уровень антител, поддерживая рост Т- и В-лимфоцитов.

Апельсиновый сок эффективен в противодействии таким заболеваниям, как артрит, волчанка, воспалительные заболевания кишечника, заболевания сердечно-сосудистой системы, ревматоидный артрит и диабет первого типа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что японские ученые связали отказ от завтрака с риском деменции. У участников эксперимента, пренебрегающих завтраками, она наблюдалась в 4 раза чаще.

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