Стало известно, с какими болезнями помогает бороться апельсиновый сок

Рекомендуемый объем является самым оптимальным и позволит подавить негативные реакции в организме, которые могут развиться в серьезные заболевания.

Профессор Филип Колдер, соавтор доклада и профессор иммунологии питания Саутгемптонского университета, терапевтическое действие апельсинового сока тем, что витамин С влияет на воспаление, регулируя выработку цитокинов, которые могут нанести ущерб статусу воспаления. Кроме того, по мнению специалиста, витамин С также помогает повысить уровень антител, поддерживая рост Т- и В-лимфоцитов.

Апельсиновый сок эффективен в противодействии таким заболеваниям, как артрит, волчанка, воспалительные заболевания кишечника, заболевания сердечно-сосудистой системы, ревматоидный артрит и диабет первого типа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что японские ученые связали отказ от завтрака с риском деменции. У участников эксперимента, пренебрегающих завтраками, она наблюдалась в 4 раза чаще.