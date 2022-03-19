Полиция начала проверку после наезда автоледи на ребенка на Колтушском шоссе

Мальчик стоял на тротуаре вместе с бабушкой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в ДТП пострадал 8-летний ребенок.

Все произошло накануне, 18 марта, в 17:30, у дома по Колтушскому шоссе во Всеволожске Ленинградской области.

52-летняя дама за рулем «Ауди Q5» ехала по двору. В какой-то момент она потеряла управление, въехала в припаркованную «Шкоду Октавию», а затем влетела на полусферу. Кроме этого, автоледи сшибла с ног ребенка 2014 года рождения. Он стоял на тротуаре вместе со своей бабушкой.

Школьника госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.

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