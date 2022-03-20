Раскрыта опасная особенность «Дельтакрона»

Раскрыта опасная особенность «Дельтакрона»
Ученые сомневаются в возможности «дельтакрона» распространяться столь же массово, как предыдущие штаммы. Фото: Комздрав

Подвариант «дельтакрон» соединяет в себе свойства «омикрона» и «дельты», что позволяет ему лучше проникать в клетки человека. К такому выводу пришли российские и французские ученые.

По словам специалистов, положительный заряд спайкового белка нового штамма COVID-19 помогает ему лучше цепляться к клеточным мембранам инфицированного.

Как сообщили «Известия», ученые напомнили, что «Дельтакрон» впервые был обнаружен в январе 2022 года на Кипре. До России официально новая мутация вируса не дошла. Однако ученые предупреждают, что новый гибридный штамм сложно выявить при ПЦР-тестировании. Причина в том, что «дельтакрон» практически не отличим от обычного «омикрона».

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый подштамм «омикрона», который был выявлен в Китае, может быть заразнее предыдущих штаммов из-за своих множественных мутаций, считает эксперт.

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