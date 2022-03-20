В Петербурге за сутки коронавирус подхватили еще почти 1 400 человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили еще почти 1 400 человек
Горожан просят продолжать соблюдать масочный режим. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще почти 1,4 тыс. петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в воскресенье, 20 марта. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, за минувшие сутки в городе выявили еще 1 398 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подхватили 1 487 433 горожан.

Антилидером по числу инфицированных остается Свердловская область, где заболели сразу 1 670 человек. Кроме Петербурга, в первую тройку также входит Иркутская область с 989 новыми диагнозами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подвариант «дельтакрон» соединяет в себе свойства «омикрона» и «дельты», что позволяет ему лучше проникать в клетки человека.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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