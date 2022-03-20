В России за сутки коронавирус выявили у 31 035 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 31 035 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 31 035 человек. Число госпитализаций составило 2 551, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на воскресенье, 20 марта, зафиксировали 434 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 74 675 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусная инфекция была выявлена у 469 565 560 человек. Вирус унес жизни 6 074 234 случая. В мире уже использовано 10 млрд 788 млн 776 тыс. 886 доз различных вакцин.

коронавирусная пандемия оперштаб Россия


 

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