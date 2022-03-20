Иммунолог рассказал, кому в первую очередь нужно опасаться «стелс-омикрона»

Взрослым людям следует как можно лучше защищаться от ковида. Фото: pexels.com

Взрослым людям следует как можно лучше защищаться от ковида. Фото: pexels.com

Врач-иммунолог Николай Крючков объяснил, кто наиболее подвержен заражению этим штаммом,

Об этом сообщает издание URA.RU.

Крючков заявил, что штаммом коронавируса BA.2 «стелс-омикрон» чаще всего заболевают люди в возрасте 40 лет и старше, также пациенты, имеющие хронические заболевания, и маленькие дети.

Категории этих людей должны как следует поддерживать высокий процент защиты. К слову, малышей это касается куда меньше.

Пожилые россияне все еще являются малозащищенными от ковида. И невидимая его форма может нести для них серьезную угрозу, при том, что процент зафиксированных летальных исходов еще невысок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус выявили у 31 035 человек.