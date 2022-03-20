Перезимовали: в Петербург вернулись пигалицы и серые цапли

В Северной столице заметили пигалиц и серых цапель. Птицы вернулись в город после зимовки.

Пернатые уже с удовольствием начали заниматься благоустройством своих гнездышек. Жилища птицам пришлось покинуть в связи с началом зимы. Об этом рассказывается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Птицы СПБ и России».

В городе на Неве весна вступает в свой черед. Птички учуяли, что в Петербурге устанавливается благоприятная погода, поэтому поторопились вернуться.

Так, в Пушкинском районе горожане увидели стайки пигалиц. А в Ломоносовском районе Ленинградской области серых цапель, которые принялись за ремонт и благоустройство своих «домиков».

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