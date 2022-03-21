Аналитик рассказал, могут ли США «обнулить» все доллары в России

Аналитик рассказал, могут ли США &#171;обнулить&#187; все доллары в России
Эксперт обозначил новую "красную линию" для доллара. Фото: Pixabay

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков заявил, что обнулить все доллары, находящиеся в РФ, США, как бы не хотели — единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских счетов. По словам эксперта, внутри Российской Федерации ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно.

Что касается наличных купюр, то это абсолютно нереальная угроза. Международной единой базы о принадлежности купюр той или иной стране или лицу определенной национальности нет.

“Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными”, — приводит слова аналитика агентство «Прайм».

По его прогнозам, в случае дальнейших рестрикций на проведение операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты Соединенных Штатов усугубится. Меры против резервов России были негативно восприняты многими странами, которые задумались о переводе расчетов национальные валюты. Это может ускорить потерю долларом статуса мировой резервной валюты.

Ранее сообщалось о том, что клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут выполнять переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах, фунтах и кронах. Остальные валюты доступны. Банк сообщил в своем Telegram-канале, что из-за санкций Сбер ограничил список иностранных валют, доступных для перевода в другие банки РФ и за рубеж. Теперь для россиян оказались недоступны переводы в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.

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