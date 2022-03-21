В мире коронавирус подхватили более 470,6 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена у 470 646 813 человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро понедельника, 21 марта, вирус унес жизни 6 077 482 случая. В мире уже использовано 10 795 324 448 доз различных вакцин.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США (81 410 101), далее следуют Индия (43 008 543) и Бразилия (29 630 484). Россия по общему числу заражений разместилась на седьмой строчке антирейтинга: 17 582 692 заболевших.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подвариант «дельтакрон» соединяет в себе свойства «омикрона» и «дельты», что позволяет ему лучше проникать в клетки человека. К такому выводу пришли российские и французские ученые. Они напомнили, что «Дельтакрон» впервые был обнаружен в январе 2022 года на Кипре. До России официально новая мутация вируса не дошла.