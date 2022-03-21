Магазины электроники в России прекратили продажи в кредит и рассрочку

Эксперт полагает, что рассрочки, которые предоставляли ретейлеры и производители совместно, могут не вернуться в магазины электроники еще несколько лет. Фото: Pixabay

Эксперт полагает, что рассрочки, которые предоставляли ретейлеры и производители совместно, могут не вернуться в магазины электроники еще несколько лет. Фото: Pixabay

Российские магазины электроники приостанавливают продажу товаров в рассрочку и кредит.

В частности, в кредит и рассрочку больше не торгует монобрендовая сеть Apple re:Store, от рассрочек отказались и в «М. Видео — Эльдорадо».

Как сообщили «Известия», представители сетей признаются, что стимулировать продажи дорогой бытовой техники и электроники таким способом стало накладно из-за повышения ключевой ставки ЦБ и волатильности курсов валют.

В Роспотребнадзоре заявили, что продавцы не обязаны предоставлять скидки, а также продавать товар в рассрочку или кредит. По их мнению, ситуация восстановится в случае, если стоимость заемных денег снизится.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.